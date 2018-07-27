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دهب تستقبل 3821 سائحا من مختلف الجنسيات.. ونسبة الإشغال تصل لـ 61%

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:30 م
دهب تستقبل 3821 سائحا من مختلف الجنسيات.. ونسبة الإشغال تصل لـ 61% اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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زادت معدلات الإشغال السياحى بفنادق ومخيمات مدينة دهب السياحية، تزامنا مع فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة، حيث استقبلت المدينة اليوم الجمعة، عددًا من السائحين والزائرين من مختلف جنسيات العالم.

 كما شهدت المدينة ارتفاعًا نسبيًا فى أعداد السائحين المصريين، وتزايد أعداد السائحين الأجانب، وبلغت نسبة إشغالات الفنادق 61%.

 وقال مصدر بشرطة السياحة بجنوب سيناء، إن مدينة دهب استقبلت اليوم الجمعة 3821 سائحا من مختلف الجنسيات، وبلغت نسبة الإشغالات بالفنادق والمخيمات البدوية بدهب 61%، والغرف المشغولة بالفنادق 1400غرفة تقريبًا.

وأكد المصدر أن السياحة الموجودة في مدينة دهب تشمل 3169سائحا مصريًا من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى 652 سائحا من مختلف الدول، ومنهم ومنهم "39روسيًا - 151ألمانيا - 130أوكرانى - 30إيطاليا - 50سعوديًا - 90إسرائيليا– 16من بريطانيا - 12أمريكيًا- 17 من الأتراك-30عرب من إسرائيل" 87سائحا من جنسيات أخرى ما بين أردني، وجزائرى وتونسى، وسورى، ومن دول شرق آسيا.

 

 


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