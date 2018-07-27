خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على ملف التقديم لكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

يتوجه المئات من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها لكلية الشرطة للالتحاق بها، بعدما أعلنت فتح أبوابها أمام الراغبين فى الالتحاق بها.

ويدخل الطالب من الباب رقم "5" لأكاديمية الشرطة بعد التحقق من حمله نموذج طلب الالتحاق والتحقق مع شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به، ثم يتوجه لمنافذ سداد الرسوم للحصول على ملف التقديم والنماذج الخاصة بوثائق التعارف، ويتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية، ويتوجه لأداء اختبار القدرات فى اليوم نفسه.

ويجرى التقديم لكلية الشرطة بدءًا من 24 يوليو الجارى حتى 13 أغسطس لطلاب الثانوية، ومن 28 وحتى 13 أغسطس لخريجى الجامعات "الضباط المتخصصين، وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.