حبس عامل ذبح حماته واستولى على مشغولاتها الذهبية بدمياط

دمياط عبده عبد الباري

أمرت النيابة العامة بدمياط بحبس عامل اتهم بذبح حماته وسرقة مصوغاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية، وذلك بعد اعترافه بالواقعة وإرشاده عن أداة الجريمة وقيمة المشغولات الذهبية التي قام ببيعها.

كان رجال البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، قد تمكنوا من كشف لغز ذبح ربة منزل وتبين أن زوج ابنتها وراء الواقعة، بعد أن قام بسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى لمروره بضائقة مالية.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم تانى دمياط بلاغ من محمد جلال عبد الفتاح حواتر 55 سنة حداد، يفيد أنه حال توجهه لمسكنه فوجئ بزوجته آمال عبد الرحمن البطال 52 سنة ربة منزل مذبوحه وغارقة فى الدماء وأشار إلى اختفاء 2 غويشة ذهبية كانت فى يدها.

أمر العميد سعيد شكرى مدير مباحث دمياط بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية ضم العقيد أحمد سلامة مفتش مباحث قسم أول وثانى دمياط والرائد أحمد الدمرداش رئس مباحث ثانى دمياط والرائد مهاب حسن رئيس مباحث أول دمياط والنقيب سامح دنوشة معاون ثانى دمياط والنقيب شوقى المحلاوى ومعاونى مباحث قسم ثانى دمياط.

وتبين من فحص المترددين على العقار والمنطقة المحيطة بالواقعة وفحص المترددين على المجنى عليها، أسفرت جهود البحث أن مرتكب تلك الواقعة هو المدعو مجدى م أ 35 عاما عامل ومقيم عزبه اللحم زوج ابنة المجنى عليها أمنية م ج وذلك لكونه يمر بضائقه مالية حيث قد اقترض مبلغ 9 آلاف جنيها من أسرة المجنى عليها واقترض مبلغ مالى من البنك ولم يقوم بتسديد أقساط القرض وعلى إثر ذلك قام توجه إلى مسكن المجنى عليها وقتلها عمدا مع سبق الإصرار والترصد وقام بسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبناء عليه صدر قرار ضبط وإحضار من المستشار هشام علام مدير نيابة قسم ثانى دمياط، حيث تم تنفيذ عده أكمنة حتى تم ضبط المتهم فى أحدها وبمواحهته بالتحريات اعترف بارتكابه للواقعة تفصيلا، كما أرشد عن مبلغ مالى فى مسكنه نظير بيعه لعدد 2 غويشه ذهبيه ثم تم اصطحابه حيث أرشد عن مكان بيعه للمصوغات الذهبية وتم استعادة المصوغات الذهبية، وتعرف الزوج على المصوغات الذهبية خاصة المجنى عليها وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات جمعيها، وجارٍ العرض على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2134 إدارى قسم تانى دمياط.