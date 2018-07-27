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حبس طبيب شهير بالدقهلية لتصوير مرضاه دون علمهم أثناء الكشف

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:23 م
حبس طبيب شهير بالدقهلية لتصوير مرضاه دون علمهم أثناء الكشف غرفة كشف -أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
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قررت نيابة أجا، منذ قليل، حبس طبيب شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بتصوير مرضاه دون علمهم، بعد بلاغ ورد من زوج إحدى السيدات يتضرر فيه من الطبيب لقيامه بالتحرش بزوجته.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من المقدم محمد فوزى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أجا يفيد ورود بلاغ من "ح . ا" يتضرر فيه من طبيب مسالك بولية يدعى "م . ح" لقيامه بالتحرش بزوجته عقب توقيع الشكف الطبى عليها.

وانتقل ضباط المباحث لفحص البلاغ وسماع أقوال الطبيب، وتبين من خلال معاينة العيادة قيام الطبيب بتثبيت كاميرا دقيقة بالكمبيوتر الخاص به موجهة لتصوير المرضى على سرير الكشف دون علمهم.

وقام العميد محمد شرباش مدير الإدارة العامة للمباحث بالتحفظ على الكمبيوتر، وبفحصه تبين أنه يحوى على مقاطع فيديو لعدد من السيدات المترددات على العيادة أثناء الكشف الطبى، وفيديوهات أخرى جنسية، وتم تحرير محضراً بالواقعة  رقم 4273 لسنة 2018، وبعرض الطبيب على النيابة قررت حبسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات واستدعاء المبلغ وزوجته، لسماع أقوالهما.


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