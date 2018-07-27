جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى يدنسون الأقصى ويصعدون إلى سطح قبة الصخرة

كتب : أحمد جمعة

دنس جنود الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى المبارك، وصعد جنوده إلى سطح قبة الصخرة فى المسجد الأقصى لإلقاء القنابل على المصلين المتجمهرين داخل ساحة المسجد.

وتحاصر قوات الاحتلال الاسرائيلى المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك وتطلق قنابل الغاز على المصلين داخله.

كان عشرات المصلين الفلسطينيين، قد أصيبوا بجروح وحالات اختناق، جراء إطلاق قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلى الرصاص المعدنى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاههم عقب اقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بوحشية على حراس المسجد الأقصى.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدنى والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق جموع المصلين الذين خرجوا فى مسيرة بذكرى انتصار الشعب الفلسطينى فى معركة البوابات الإلكترونية، مما أدى إلى إصابة العديد منهم، من بينهم حارس الأقصى حمزة خلف الذى أصيب بقنبلة صوتية فى قدمه.