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جنرال أمريكى: تكريم رفات جنودنا الأربعاء المقبل فى كوريا الجنوبية

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:31 م
جنرال أمريكى: تكريم رفات جنودنا الأربعاء المقبل فى كوريا الجنوبية الجيش الامريكى
(أ ش أ)
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أعلن قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس، أنه سيتم تكريم رفّات الجنود الأميركيين الذى تم استعادتهم اليوم من كوريا الشمالية خلال حفل سيقام يوم الأربعاء القادم فى قاعدة أمريكية بكوريا الجنوبية.

ووصف الجنرال بروكس -فى بيان أصدره عن مكتب الأمم المتحدة فى كوريا الجنوبية أوردته شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم الجمعة- عملية استعادة هذه الرفات بـ "الناجحة"، مشيرًا إلى أنه يتم الاستعداد حاليًا لإقامة حفل تكريم لهذه الرفات قبل أن يتم نقلها إلى أرض الوطن. ومن المتوقع أن يتم شحن هذه الرفات بعد حفل التكريم إلى قاعدة عسكرية أمريكية فى (هاواي) لإجراء بعض الاختبارات عليها.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة عسكرية أمريكية توجهت اليوم الجمعة إلى مدينة (وونسان) فى كوريا الشمالية لاستعادة رفات يعتقد أنها لـ55 جنديًا أمريكيًا قتلوا فى الحرب الكورية مطلع الخمسينيات، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تنفيذ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، للاتفاق الذى عقده مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال قمة سنغافورة التى عقدت بينهما فى شهر يونيو الماضي.

 


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