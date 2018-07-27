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جامعة بنها بالمركز الخامس بين الجامعات المصرية.. والقاهرة الأولى

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:06 م
جامعة بنها بالمركز الخامس بين الجامعات المصرية.. والقاهرة الأولى جامعة بنها
كتب محمد حجازى
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حققت جامعة بنها انجازا جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التى حققتها الجامعه على مدى العاميين الماضيين، حيث جاءت فى المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية وفقا لما ذكره تصنيف ويبوميتركس العالمى وبذلك تقدمت جامعة بنها مركزين عن التقييم السابق.

وقد احتلت جامعة عين شمس المركز السادس وجامعة أسيوط احتلت المركز الثامن، بينما جاءت جامعات القاهرة والأمريكية والاسكندرية والمنصورة فى المراكز الأولى على التوالي.

وأكد الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها ، أن زيادة معدلات النشر العلمى من قبل أساتذة الجامعة والانفتاح على الجامعات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات معها والاهتمام بتطوير العملية التعليمية وإجراء البحوث العلمية التطبيقية، كلها عوامل أدت إلى تقدم جامعة بنها لتسبق جامعات مصرية عريقة.

وقال رئيس الجامعة إننا نسعى من خلال إدارة مؤسسيه للجامعة تعتمد على جهود جميع العاملين بها ولا تعتمد على أشخاص، إلى تحقيق مراكز أكثر تقدما تحتلها الجامعه فى مختلف التصنيفات العالمية على الرغم من الزيادة الكبيرة فى أعداد الجامعات فى العالم والتى تخضع للتقييمات العالمية المختلفة.


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