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الجمعة، 27 يوليه 2018 07:12 م
خالد صلاح
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تنفيذ 1850حكما وضبط 219 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة بالإسماعيلية

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:31 م
تنفيذ 1850حكما وضبط 219 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة بالإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين من تنفيذ 1850 حكمًا متنوعًا منها 1528حكمًا جزئيا و30 حكم مستأنف  و 270 حكم غرامات، 4هاربين من أحكام جنائية و18 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 25800 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 219 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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