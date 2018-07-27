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تعرف على قوانين أصدرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية وتكريم الشهداء

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:30 ص
تعرف على قوانين أصدرها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية وتكريم الشهداء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، انتهاء جلسات دور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعى الأول، على أن يعود البرلمان وفقًا للائحة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفيما يلى نستعرض القوانين التى وافق عليها البرلمان فى مجال الحماية الاجتماعية، وتكريم الشهداء ورعاية أسرهم.

  1. الحماية الاجتماعية
  2. قانون هيئة تنمية الصعيد.
  3. إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
  4. تعديل قانون المواريث.
  5. تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة.
  6. قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
  7. قانون انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس الإدارة.
  8. قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.

تكريم الشهداء

  1. قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 


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