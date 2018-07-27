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تعرف على إنجازات مجلس النواب بالدبلوماسية البرلمانية فى دور الانعقاد الثالث

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:30 ص
تعرف على إنجازات مجلس النواب بالدبلوماسية البرلمانية فى دور الانعقاد الثالث على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين
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شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذى أعلن المجلس فضه أول أمس الأربعاء، نشاطاً ملموساً للدبلوماسية البرلمانية؛ كان أهمها تولى مجلس النواب المصرى رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدءًا فى مايو 2017 وانتهت فى مايو 2018 باستضافة مجلس النواب أعمال الجمعية الرابعة عشر للجمعية والقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات.

 

كما تسلم مجلس النواب المصرى رئاسة الاتحاد البرلمانى العربى خلال استضافته فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد (يومى 4 و5 أبريل 2018).

 

وعلى المستوى الدولى، شارك المجلس فى أعمال جمعيتى الاتحاد البرلمانى الدولى 137 بسان بطرسبرج بروسيا الاتحادية (أكتوبر 2017)، و138 بجنيف بسويسرا (مارس 2018) والاجتماعات المصاحبة لكل منهما، وشرفت رئاسة المجلس بعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد ممثــلاً عن المجموعة العربيـة، وكذلك بعضوية الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلمانى الدولى وعقد اجتماعين، أولهما فى فبراير 2018، والآخر فى يونيو 2018. 

 

وعلى مستوى الزيارات البرلمانية المتبادلة، توجه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسيل وألمانيا، لإجراء مباحثات مع قيادات وأعضاء برلمانات تلك الدول حول العلاقات الثنائية خاصة على المستوى البرلمانى وقضايا الاهتمام المشترك.

 

على صعيد آخر، شارك عدد من الوفود البرلمانية فى العديد من المؤتمرات البرلمانية، وفى عدد من الزيارات للبرلمانات الصديقة، تلبية للدعوات الموجهة إلى المجلس من تلك البرلمانات.

 

وتُوج نشاط الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصرى خلال دور الانعقاد الحالى، باستضافة المجلس للجلسة الطارئة للاتحاد البرلمانى العربى على مستوى رؤساء البرلمانات، والتى استضافها مجلس النواب يوم السبت الماضى (21 يوليو 2018) لمناقشة التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأعمال القصف والقتل التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى.


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