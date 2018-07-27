تعرف على أبرز 10 أرقام عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر

كتب هانى الحوتى

تؤسس كل جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى صندوق تأمين خاص، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أرقام عن تلك الصناديق فى مصر.

1- 724 صندوق تأمين خاص فى مصر عام 2017 مقابل 710 صندوق فى عام 2016

2- 19 صندوق جديد سجلت فى هيئة الرقابة المالية عام 2017 مقابل 21 صندوق فى 2016

3- 5 صناديقتم شطبها فى عام 2017 مقابل 5 صناديق تم شطبها فى عام 2016

4- 664 صندوق سارى عام 2017 مقابل 646 صندوق عام 2016

5- 7.642 مليار جنيه إجمالى الاشتراكات بصناديق التأمين الخاصة مقابل 7.439 مليار جنيه عام 2016 بزيادة قدرها 200 مليون جنيه بنسبة نمو 2.7%

6- 7.110 مليار جنيه إجمالى المزايا التأمينية المسددة مقابل 6.496 مليار جنيه بزيادة قدرها 610 ملايين جنيه بمعدل نمو 9.4%

7- 61.028 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات مقابل 54.550 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.48 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%

8- 7.041 مليار جنيه إجمالى صافى الدخل من الاستثمارات مقابل 5.513 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.53 مليار جنيه بمعدل نمو 27.8%

9- 4.722 مليون عضو بصناديق التأمين الخاصة خلال عام 2017 مقابل 4.712 مليون عضو فى العام السابق

10- 67.832 مليار جنيه إجمالى الأصول مقابل 60.606 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 7.23 مليار جنيه بمعدل نمو 12%