video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أبرز 10 أرقام عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:00 ص
تعرف على أبرز 10 أرقام عن صناديق التأمين الخاصة فى مصر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تؤسس كل جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى صندوق تأمين خاص، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 10 أرقام عن تلك الصناديق فى مصر.
 
1- 724 صندوق تأمين خاص فى مصر عام 2017 مقابل 710 صندوق فى عام 2016
 
2- 19 صندوق جديد سجلت فى هيئة الرقابة المالية عام 2017 مقابل 21 صندوق فى 2016
 
3- 5 صناديقتم شطبها فى عام 2017 مقابل 5 صناديق تم شطبها فى عام 2016
 
4- 664 صندوق سارى عام 2017 مقابل 646 صندوق عام 2016 
 
5- 7.642 مليار جنيه إجمالى الاشتراكات بصناديق التأمين الخاصة مقابل 7.439 مليار جنيه عام 2016 بزيادة قدرها 200 مليون جنيه بنسبة نمو 2.7%
 
6- 7.110 مليار جنيه إجمالى المزايا التأمينية المسددة مقابل 6.496 مليار جنيه بزيادة قدرها 610 ملايين جنيه بمعدل نمو 9.4%
 
7- 61.028 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات مقابل 54.550 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.48 مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%
 
8- 7.041 مليار جنيه إجمالى صافى الدخل من الاستثمارات مقابل 5.513 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.53 مليار جنيه بمعدل نمو 27.8%
 
9- 4.722 مليون عضو بصناديق التأمين الخاصة خلال عام 2017 مقابل 4.712 مليون عضو فى العام السابق
 
10-  67.832 مليار جنيه إجمالى الأصول مقابل 60.606 مليار جنيه العام السابق بزيادة قدرها 7.23 مليار جنيه بمعدل نمو 12%
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

664 صندوق تأمين خاص فى مصر بإجمالى اشتراكات 7.6 مليار جنيه

اخبار الاقتصاد

صناديق تامين خاصة

الصناديق فى مصر




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة