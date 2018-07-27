تحصين 141 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

كفر الشيخ -محمد سليمان

تمكنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، من تحصين 141 ألف رأس ماشية، منهم 111 ألف أبقار ، و30ألف رأس ماعز و أغنام " بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من مرض الجلد العقدى، ولم ترصد مديرية الزراعة أى إصابات بالمرض بين الماشية .

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من مكافحة 250 كلب بمدينة وقرى بلطيم ومطوبس.

وقال الدكتور عبد الكريم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ:"هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يومياً لتحصين 180ألف رأس ماشية " أبقار ، ماعز ، أغنام " ، بدء من يوم 20 يونيو الماضى، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 141ألف رأس ماشية، مؤكداً أن المحافظة خالية تماماً من الحالات المرضية ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى ، مشيراً إلى أن حملات الطب البيطرى تمكنت من مكافحة 250 كلب بقرى مركزى بلطيم ومطوبس.

وقال أبو إسماعيل ، لـ" اليوم السابع" قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض، مؤكداً أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس، وينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسبباً إهدار متصاعد لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن، وكذلك العقم والإجهاض.