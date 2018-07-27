video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحصين 141 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:51 ص
تحصين 141 ألف رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ تحصين ماشية - أرشيفية
كفر الشيخ -محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، من تحصين 141 ألف رأس ماشية، منهم 111 ألف أبقار ، و30ألف رأس ماعز و أغنام " بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من مرض الجلد العقدى، ولم ترصد مديرية الزراعة أى إصابات بالمرض بين الماشية .

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ من مكافحة 250 كلب بمدينة وقرى بلطيم ومطوبس.

وقال الدكتور عبد الكريم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ:"هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يومياً لتحصين 180ألف رأس ماشية " أبقار ، ماعز ، أغنام " ، بدء من يوم 20 يونيو الماضى، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 141ألف رأس ماشية، مؤكداً أن المحافظة خالية تماماً من الحالات المرضية ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى ، مشيراً إلى أن حملات الطب البيطرى تمكنت من مكافحة 250 كلب بقرى مركزى بلطيم ومطوبس.

وقال أبو إسماعيل ، لـ" اليوم السابع" قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض، مؤكداً أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس، وينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسبباً التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسبباً إهدار متصاعد لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن، وكذلك العقم والإجهاض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بيطرى الشرقية": حملات مكثفة لتحصين الماشية ضد فيرس العقد الجلدى

الجلد العقدي

محافظه كفر الشيخ

حملات توعيه

رش

تحصين

ماشيه

ابقار

اغنام

اعراض مرضيه




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة