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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:04 م
خالد صلاح
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تحرير 1498 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:57 م
تحرير 1498 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرور - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1498 مخالفة مرورية.

 وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 وأسفرت الحملة عن تحرير 1498 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و203 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 18300جنيه، وسحب 30 دراجة نارية وحجز 7 دراجات.

 كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 32 رخصة وتحصيل 4200جنيه غرامة.

 

 

 
 

 


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