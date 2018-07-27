تحرير 1498 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1498 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و203 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 18300جنيه، وسحب 30 دراجة نارية وحجز 7 دراجات.

كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 32 رخصة وتحصيل 4200جنيه غرامة.