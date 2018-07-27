تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب هانى عثمان

تأخر، صباح اليوم الجمعة، إقلاع 4 رحلات دولية، من مطار القاهرة الدولى، عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف تشغيل كل رحلة.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول وتحمل رقم 691، تأخرت عن موعد إقلاعها بسبب أعمال الصيانة، وتأخر رحلة خطوط طيران نسما المتجهة إلى تبوك وتحمل رقم 120، بسبب ظروف التشغيل.

وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلة الخطوط الإيطالية رقم 806، المتجهة إلى ميلان بسبب ظروف التشغيل، ورحلة الخطوط الأسترالية رقم 866 المتجهة إلى فيينا بسبب أعمال الصيانة على الرحلة.