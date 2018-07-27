"بيطرى الشرقية" يكثف حملات التقصى للتصدى لفيروس العقد الجلدى

شدد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات اشتباه الإصابة بالتهاب الجلد العقدى.

ذكر بيان، أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية "وحدة الإبيديميولجي – إدارة الوقاية - إدارة الإرشاد – رعاية الحيوان"، قامت بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق، بحملات للتقصى الوبائى النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية خلال يومى 25 و 26 يوليو 2018م وتم إجراء التقصى فى ( 278 ) منزلا فى ( 18 قرية ) بـ ( 15 مركز ) وعقد ( 18 ندوة إرشادية ) للتوعية بخطورة مرض الجلد العقدى، ولم يتم رصد أى حالات اشتباه جديدة بمرض التهاب الجلد العقدى.

من جهته، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية تبذل جهدها للتقصى والتتبع للاكتشاف المبكر لأى بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت بالتوعية الإرشادية والتحصين والرش لجميع الحيوانات والتقصى وأخذ العينات اللازمة وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان للفحص المعملى، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من 15 يوليو 2018م حتى تاريخه تم إجراء التقصى فى ( 893 ) منزلا فى ( 58 قرية ) بــ ( 15 مركز )، وتم عقد ( 77 ندوة إرشادية ) للتوعية بخطورة المرض على الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منه، وتحصين ( 7470 رأس ماشية ) ضد الجدرى والجلد العقدى، ورش ( 9989 رأس ماشية )، وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.