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بومبيو يرفض مجددا الكشف عن مضمون محادثات ترامب وبوتين فى هلسنكى

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 ص
بومبيو يرفض مجددا الكشف عن مضمون محادثات ترامب وبوتين فى هلسنكى مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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رفض وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الكشف عن مضمون المحادثات التى جرت فى العاصمة الفنلندية هلنسكى، مؤخرا بين الرئيس اللأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين .

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن بومبيو يتعرض فى الوقت الراهن لضغوط من جانب أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء من أجل الإفصاح عن مضمون محادثات هلسنكى والدفاع عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأكد بومبيو مجددا أن الولايات المتحدة لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وكان البيت الأبيض قد نفى إمكانية عقد قمة أخرى جديدة بين ترامب وبوتين خلال العام الجاري.

 


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هلسنكى

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