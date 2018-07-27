بوتين: الاتصالات الوثيقة مع الهند أدت إلى نمو التبادل التجارى بين البلدين

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن اتصالاته الوثيقة مع رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى تؤتى ثمارها، وذلك يتضح من خلال الزيادة الكبيرة فى التجارة الثنائية.

وأضاف بوتين - فى اجتماعه مع مودى على هامش قمة بريكس فى جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أتذكر زيارتكم إلى ستوشى لقد أجرينا خلالها محادثات جيدة وطيبة وودية وغنية ونحن الآن نستعد لزيارتى للهند فى أكتوبر المقبل من العام الجاري.

وتابع جهودنا لم تذهب سدى فمعدل التبادل التجارى ينمو.. ففى العام الماضى نما بنسبة 24%، وفى الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 26% أخرى.

من جانبه، تحدث مودى إيجابيا عن زيارته فى مايو الماضى إلى سوتشي.

وتعقد قمة (بريكس) العاشرة التى تضم كل من (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) فى الفترة ما بين 25 و27 يوليو الجارى فى جوهانسبرج.