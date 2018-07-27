"بعد 22 سنة جواز و4 أولاد".. زوجة فى دعوى خلع بالمنوفية:"خاننى مع الشغالة"

المنوفية _ محمد فتحي

أقامت س .ج البالغة من العمر 40 عاما والمقيمة بمركز منوف بمحافظة المنوفية، دعوى خلع ضد زوجها ن .أ البالغ من العمر 55 عاما، أمام محكمة الأسرة بمنوف، بسبب قيامه بخيانتها مع الشغالة البالغة من العمر 60 عاما، وفق تصريحاتها.

وأضافت الزوجة خلال دعواها، أنه كان دائم الإساءة بالقول والفعل، بالإضافة إلى طلبه أشياء مخالفة للشرع فى العلاقات الزوجية بينهما، قائلة:" لما كنت أرفض كان بيطردنى من البيت ويتعدى عليا بالضرب"، وتابعت:" تزوجنا منذ 22 عاما وكان بيشتغل موظف حكومى فى أحد الهيئات المعروفة ولدينا 4 أبناء، 3 أولاد وبنت "

وأكدت الزوجة خلال الدعوى أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، خشية ألا تقيم حق من الحقوق الشرعية.

وأضافت قائلة :"سبب طلبى منه الطلاق أكثر من مرة إنه بخيل وبميصرفش على البيت وكل حياته مقضيها شرب مخدرات وخلاص ودائما تايه وفى دنيا تانية، وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقى الشرعية خشية ألا أقيم حق من الحقوق الشرعية."