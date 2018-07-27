بعد غياب استمر لـ9 سنوات.. مطار أسوان يستقبل أول شارتر سياحى إسبانى

أسوان - عبد الله صلاح

يستقبل مطار أسوان الدولى صباح اليوم الجمعة، أول رحلة طيران سياحية شارتر مباشرة من إسبانيا إلى مدينة أسوان بمصر، ومن المقرر أن يتم استقبالهم بالفلكلور النوبى والأسوانى.

وأكدت إيمان إسحاق، خبيرة السياحة وصاحبة إحدى شركات السياحة بأسوان، أن الوفد السياحى الإسبانى يعد الأول الذى يصل أسوان بعد غياب فترة وصلت لنحو 9 سنوات.

وأضافت "إسحاق"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الوفد السياحى من المقرر أن يصل مطار أسوان الدولى فى صباح اليوم الجمعة، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد، ويضم نحو 150 سائحا إسبانيا.

وأوضحت بأن الوفد مقرر أن يقوم بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان منها معبد فيله والسد العالى والمسلة الناقصة ومعبدى كوم أمبو وإدفو، قبل أن يغادر إلى مدينة الأقصر لاستكمال جولته السياحية داخل المدن المصرية.

وأشارت إلى أن وفود السياحة الشارتر تعد إضافة قوية للسياحة فى أسوان خاصة ومصر عامة، نظرا لاهتمام هذه الدول بالحضارة المصرية العريقة الممتدة لأكثر من 7 آلاف عام، وتجذب أنظار العالم من مختلف الجنسيات الأجنبية طوال فصول السنة.