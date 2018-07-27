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بدء تنفيذ المرحلة الثانية لطريق "الهضبة الغربية" بأسيوط بتكلفة 930 مليون جنيه

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:18 م
بدء تنفيذ المرحلة الثانية لطريق "الهضبة الغربية" بأسيوط بتكلفة 930 مليون جنيه
أسيوط ـ محمود عجمى
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قال المهندس محمد فوزى النشار رئيس هيئة الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، أنه يجرى العمل فى المرحلة الثانية لمشروع إنشاء طريق الهضبة الغربية حتى الطريق الدائرى بطول 10 كيلو مترات، والتى تمر بأراضى زراعية بطول حوالى 4 كيلو؛ مؤكدا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطريق الهضبة بأسيوط بطول 12 كيلو من مطار أسيوط حتى منتصف الهضبة، من إجمالى 22 كيلو و600 متر هو طول الطريق، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 930 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، خلال اجتماعا بحث البدء فى أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات للمزارعين الواقعة أراضيهم داخل المشروع، أن المشروع يشمل إنشاء كوبرى بطول 1800 متر، بسبب وجود تقاطعات بالطريق، إضافة إلى أن فرق المنسوب فى ارتفاع الأرض بين مدينة "ناصر" الجديدة، والتى تقام بالهضبة ومدينة أسيوط حوالى 170 مترا، ولهذا نقوم الآن باختراق الهضبة عن طريق عمليات تفجير الصخور حتى نصل إلى بداية الكوبرى والنزول به إلى الأراضى الزراعية.

وأكد أنه تم تنفيذ 40 % من المرحلة الثانية بالمشروع، وطبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمهندس مصطفى عجوز رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، سوف يتم الانتهاء من المشروع فى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وعقدت لجنة نزع ملكية الأراضى الواقعة داخل مشروع الهضبة الغربية بأسيوط اجتماعا، اليوم الجمعة، لبحث البدء فى أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات للمزارعين الواقعة أراضيهم داخل المشروع، بحضور المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس هيئة الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، والمهندس عبد الحكيم رسلان مدير عام هيئة المساحة باسيوط والمهندس محمود مرسى المشرف على التنسيق بين هيئة المساحة وجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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