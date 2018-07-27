بدء اعتصام مفتوح أمام باب الأسباط فى القدس لحين فتح المسجد الأقصى

أحمد جمعة

أعلن مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسوانى، بدء الاعتصام المفتوح أمام باب الأسباط حتى فتح بوابات المسجد الأقصى.

أدى أهالى مدينة القدس المحتلة، صلاة العصر عند بابى الأسباط والسلسلة فى مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلى لأبواب المسجد القبلى وغلق ساحة المسجد الأقصى أمام المصلين.

ودعت ‏القوى الوطنية الفلسطينية فى مدينة القدس لأداء صلاة العصر فى ساحة باب الأسباط رفضا لمواصلة إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع دخول المصلين إليه وإخلاء ساحاته بالقوة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى جميع أبواب المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك وحاصرت المصلين فى داخله.

كان عشرات المصلين الفلسطينيين قد أصيبوا بجروح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى الرصاص المعدنى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاههم عقب اقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بوحشية على حراس المسجد الأقصى.

كانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، وشرعت فى إطلاق الرصاص المعدنى والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق جموع المصلين الذين خرجوا فى مسيرة بذكرى انتصار الشعب الفلسطينى فى معركة البوابات الإلكترونية، مما أدى إلى إصابة العديد منهم، من بينهم حارس الأقصى حمزة خلف الذى أصيب بقنبلة صوتية فى قدمه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى شرعت بمحاصرة المصلين المتواجدين داخل المسجد القبلى وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، كما أغلقت باب المسجد بالسلاسل الحديدية والأقفال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المصلين.