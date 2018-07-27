انقطاع الكهرباء عن 16 ألف منزل فى فرنسا بسبب حريق بمحول كهربائى

أ ش أ

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية فى فرنسا "إس ان سى إف" ان محطة قطار "مونبارناس" التى تربط العاصمة الفرنسية بمدن جنوب وجنوب غرب فرنسا أصيبت بشلل اثر اندلاع حريق اليوم (الجمعة) فى محول كهربائى وذلك وسط حركة مكثفة للمسافرين لقضاء العطلة الصيفية.

ودعت شركة "إس إن سى اف" المسافرين الى ارجاء رحلاتهم مع امكانية استرداد قيمة تذكرة السفر بالكامل ، بالرغم من كون الحادث ناجما عن حريق فى محول تابع لشبكة نقل الكهرباء.كما أعلنت عن تحويل الرحلات المتجهة او القادمة من جنوب غرب فرنسا الى محطة قطار "اوسترليتز" .

بدورها، ذكرت قناة "بى اف ام" الإخبارية أن الحريق فى المحول أدى ايضا إلى انقطاع الكهرباء عن 16 الف منزل فى منطقة "إيسي-لى مولينو".