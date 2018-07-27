انتحار عاطل لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أقدم عاطل على الانتحار حيث تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من إدارة شرطة النجدة بوجود شخص فى حالة انتحار داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 3 مساكن الجمهورية دائرة القسم.

انتقل رجال الأمن لمقر الحادث وتبين أن الشقة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ووجود جثة قاطنها ح م ع 65 سنة بدون عمل مسجي أعلى سرير بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بجرح قطعى بشرايين اليد اليسرى وعُثر بجواره على شفرة موس ملوثه بالدماء.

وبسؤال نجله ك ح ع 36 سنة عامل مقيم بذات المساكن أيد ما جاء بالفحص وقرر بأن والده كان يُقيم بمفرده ويعاني من مرض الضغط والسكر وأصيب بحالة نفسيه سيئة خلال الفترة الأخيرة مما دفعه للإنتحار ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته .

تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل " وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة و تحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية وبالعرض على النيابة قررت نتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفي وإعداد التقرير اللازم ويصرح بالدفن عقب ذلك تُطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.