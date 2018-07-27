video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار عاطل لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:51 ص
انتحار عاطل لمروره بحالة نفسية سيئة فى الإسكندرية انتحار عاطل - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
أقدم عاطل على الانتحار حيث تبلغ لقسم شرطة أول العامرية من إدارة شرطة النجدة بوجود شخص فى حالة انتحار داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 3 مساكن الجمهورية دائرة القسم.
 
انتقل رجال الأمن لمقر الحادث وتبين أن الشقة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ ووجود جثة قاطنها ح م ع 65 سنة بدون عمل  مسجي أعلى سرير بصالة الشقة يرتدى كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بجرح قطعى بشرايين اليد اليسرى  وعُثر بجواره على شفرة موس ملوثه بالدماء. 
 
وبسؤال نجله ك  ح ع  36 سنة عامل مقيم بذات المساكن أيد ما جاء بالفحص وقرر بأن والده كان يُقيم بمفرده ويعاني من مرض الضغط والسكر وأصيب بحالة نفسيه سيئة  خلال الفترة الأخيرة مما دفعه للإنتحار  ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته .
 
 تم إخطار النيابة العامة  وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل " وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة و تحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية وبالعرض على النيابة  قررت نتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفي وإعداد التقرير اللازم ويصرح بالدفن عقب ذلك تُطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع نجار مسلح عقب سقوطه من أعلى عقار.. وآخر يحاول الانتحار فى الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة