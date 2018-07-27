اليوم..مساجد كفر الشيخ تؤدى صلاة الخسوف عقب صلاة العشاء

كفر الشيخ -محمد سليمان

قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفرالشيخ إن وزارة الأوقاف ستقيم صلاة الخسوف عقب صلاة عشاء اليوم الجمعة بالمساجد الكبرى التي تحددها كل مديرية.

وأضاف الفقي، لـ "اليوم السابع"، نبهت الوزارة على إقامة الصلاة من خلال أئمتها المعتمدين وعدم السماح لغير المرخص لهم بالخطابة من قبل الوزارة بأداء أي فعاليات دعوية بالمساجد .

وأشار وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، إلى إن صلاة الخسوف سنة عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان ولا إقامة، وتؤدى ركعتين : بركوعين وسجودين، وهي صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

وأضاف الفقي أن تأدية الصلاة بأن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم يركع ركوعًا معتدلاً فيسبح بطمأنينة ، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثاني أقصر منها بعد الركوع الأول ، ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول ، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، ثم يسجد سجدتين ، ولا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيفعل كما فعل في الركعة الأولى ، ويستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا ، ثم يتشهد ويسلم.