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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:28 ص
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النيابة تطلب تحريات شروع سائق "توك توك" فى قتل آخر بالعمرانية

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:00 ص
النيابة تطلب تحريات شروع سائق "توك توك" فى قتل آخر بالعمرانية مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول شروع سائق "توك توك"، فى قتل آخر بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالعمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد بنقل "جمال.ر"، سائق توك توك إلى مستشفى الهرم، مصابًا بنزيف بالمخ نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية "شومة".

وبإجراء التحريات تبين أن "أحمد.ش" وشقيقه "محمد"، سائقى توك توك، وراء الاعتداء على المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

 

 

 


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