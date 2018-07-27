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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لفتاة توفيت بسبب إهمال طبى

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لفتاة توفيت بسبب إهمال طبى فتاة بعد إجراء عملية-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة أحمد يوسف، باستعجال تقرير الطب الشرعى لفتاة توفيت عقب إجراء عملية "تدبيس معدة "واتهام  طبيب بالتسبب  فى وفاتها.

الضحية ابنة طبيب ومدير مستشفى شهير بالمنيا مقيم بمنطقة أبو قرقاص، والذى قرر أن يصطحب ابنته التى تبلغ من العمر 16 سنة وتعانى من السمنة، إلى القاهرة لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، أو كما يطلق عليها "تدبيس المعدة" وذلك لإنقاص وزنها.

وأضاف الأب الطبيب والد الضحية فى بلاغه أنه أجرى العملية منذ أسبوع فى مستشفى شهير بالعباسية، وعقب إجراء العملية بأسبوع تدهورت حالة ابنته يومًا بعد يوم، فتوجه إلى الطبيب الذى أجرى لابنته العملية، وطلب منه ضرورة إجراء أشعة بالصبغة لابنته، فتوجه إلى معمل أشعة وتحاليل بمنطقة مصر الجديدة لإجراء الفحوصات فى المعمل، وأثناء إجراء الأشعة لابنته توفيت داخل معمل التحاليل.

تم تحرير محضر بالواقعة واتهم فيه والد الطفلة طبيب جراحة السمنة "خ. م" الذى أجرى العملية لابنته فى مستشفى بالعباسية وكذلك أطباء معمل التحاليل بالنزهة بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ابنته


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