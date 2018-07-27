النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه متفحما بحريق مول الموسكى

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طفل عثر عليه متفحما داخل حريق نشب بأحد المخازن بمول الموسكى، وإعداد تقرير فني حول الصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات، حول الواقعة وانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل داخل محل بالقرب من شارع جوهر الصقلى وبالانتقل والفحص تبين صحة البلاغ.





شهدت منطقة الموسكى نشوب حريق هائل فى أحد المخازن الخاصة بالملابس الواقع فى شارع جوهر الصقلى فى حى الموسكى وأدى لتدمير مول وعدد من المحلات التجارية.

