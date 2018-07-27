video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه متفحما بحريق مول الموسكى

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:52 م
النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه متفحما بحريق مول الموسكى سيارات اطفاء - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طفل عثر عليه متفحما داخل حريق نشب بأحد المخازن بمول الموسكى، وإعداد تقرير فني حول الصفة التشريحية للجثمان وبيان سبب الوفاة.
 
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات، حول الواقعة وانتداب فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.

 
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طفل داخل محل بالقرب من شارع جوهر الصقلى وبالانتقل والفحص تبين صحة البلاغ. 

 
شهدت منطقة الموسكى نشوب حريق هائل فى أحد المخازن الخاصة بالملابس الواقع فى شارع جوهر الصقلى فى حى الموسكى وأدى لتدمير مول وعدد من المحلات التجارية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق داخل مول فى منطقة العتبة دون إصابات

أخبار مصر

حريق مول الموسكي

الطب الشرعي

النيابة العامة

الجمالية

الحوادث اليوم




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة