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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:16 ص
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المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:00 ص
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين فواصل كوبرى 15 مايو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة فى اﻹغلاق الجزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إجراء إصلاح وتجديد فواصل للكوبرى لمدة يومين، وستكون الأعمال أعلى شارع حسن صبرى فى بالاتجاه القادم من القاهرة ومتجه إلى الجيزة، وكذلك ستكون الأعمال بالتناوب فى الاتجاه نفسه وتستمر تلك اﻷعمال حتى 8 مساء السبت.

 

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 


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