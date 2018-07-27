القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، اليوم الجمعة، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالمحافظة.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط المتهم "يوسف.م.م" 16 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "رمضان.س.ع" 35 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "مصطفى.ا.ر" 19 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"كتر"، والمتهم "عصمت.ال.ع" 45 عاما عاطل، ومقيم بدائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "أحمد.ا.س" 19 عاما، عاطل، ومقيم بدائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح أبيض "سكين"

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.