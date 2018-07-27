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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:22 م
خالد صلاح
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العثور على نفقين بداخلهما عبوات وأحزمة ناسفة بمحافظة نينوى العراقية

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:53 م
العثور على نفقين بداخلهما عبوات وأحزمة ناسفة بمحافظة نينوى العراقية القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، العثور على نفقين بداخلهما 20 عبوة و6 أحزمة ناسفة فى عملية أمنية بناحية العياضية فى محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى عثرت على نفقين اثنين وبداخلهما 20 عبوة ناسفة و6 أحزمة ناسفة، كما عثرت على موضعين دفاعين اثنين"، وأضاف أن قوة معالجة الألغام تمكنت من تدميرها مع المواد التى كانت بداخلها فى ناحية العياضية دون حادث يذكر.

 


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