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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:35 م
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الصين: 86 حالة وفاة و13 مفقودا وتضرر 23 مليونا منذ بداية موسم الفيضانات

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:04 م
الصين: 86 حالة وفاة و13 مفقودا وتضرر 23 مليونا منذ بداية موسم الفيضانات فيضانات - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت سلطات الإغاثة من الكوارث فى الصين اليوم الجمعة تسجيل 86 حالة وفاة وفقدان 13 آخرين مع تأثر حوالى 23 مليون شخص فى 28 مقاطعة منذ بداية موسم الفيضانات هذا الصيف.

وقال المتحدث باسم سلطات الإغاثة من الكوارث "تشانغ جيا توان" - خلال مؤتمر صحفى اليوم- إن نحو 5 ملايين أفدنة من الأراضى الزراعية غمرتها مياه الفيضانات، كما انهار 30 ألف منزل .

وأشار توان إلى أن الأجهزة المعنية فى الصين خصصت مبالغ إغاثية بقيمة 1.7 مليار يوان (250 مليون دولار أمريكي) لمساعدة المناطق المتضررة من الكوارث .

 


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