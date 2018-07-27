الصين تستكمل بنجاح الرحلات التجريبية لمروحية جديدة بدون طيار

أعلنت الصين أن مروحية جديدة بدون طيار تطلق عليها "شيانج يينج-200" أكملت رحلاتها التجريبية بنجاح.
وقال معهد "شنيانج الصينى للتشغيل الآلى" - الذى قام بتطوير المروحية تحت إشراف الأكاديمية الصينية للعلوم - إن المروحية يبلغ طولها ثمانية أمتار وسبعين سنتيمترا، وارتفاعها مترين ونصف المتر ، ويمكنها حمل مائتى كيلوجرام، مشيرا إلى أن مكونات المروحية الرئيسة مثل نظام التحكم، ونظام الطاقة، ونظام الإرسال كلها مصنوعة فى الصين.
وتعد "شيانج يينج-200" أول مروحية كبيرة بدون طيار فى الصين اختبرت الإقلاع والهبوط الذاتيين على سطح سفينة. وتتمتع المروحية بإمكانيات واسعة للتطبيق فى مجالات، مثل خفر السواحل، والزراعة الحديثة، والإنقاذ فى حالات الطوارئ.
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