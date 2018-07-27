الصحة: تسهيل تسجيل أدوية الشركات الحكومية لتوفير احتياجات منظومة التأمين

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، تكليف الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية بين شركات قطاع الأعمال استعدادًا لتوريدها لأدوية التأمين الصحى الشامل فى الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إن الفترة المقبلة ستشهد تأمين احتياجات البلاد من الأدوية لصالح التأمين الصحى الشامل، المزمع تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عقدت اجتماعًا مع قيادات شركات الدواء التابعة للدولة؛ للتعرف على مشاكلهم لإنهائها بشكل سريع.