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الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينى شرق خان يونس برصاص الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:48 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطينى شرق خان يونس برصاص الاحتلال الإسرائيلى شهيد فلسطينى - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد المواطن غازى محمد أبو مصطفى 43 عاما، متأثرا بجراحه التى أصيب بها بالرأس شرق خان يونس قبل قليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 10 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.

وقال موقع "فلسطين اليوم"، إن مئات الشبان الفلسطينيين توافدوا بعد صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودى حيث مخيمات العودة الخمسة للمشاركة فى مسيرة "جمعة أطفالنا الشهداء".

وتتواجد مخيمات العودة على بعد 700 متر من السياج الحدودى على طول حدود القطاع الشرقية مع الأراضى المحتلة عام 1948، حيث يشارك الفلسطينيون فى مسيرات سلمية احتجاجاً على سياسات الاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف حق العودة، وتفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد 150 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى وأصيب أكثر من 16 ألف آخرين.


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