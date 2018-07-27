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السودان: تسليم 80 طفلا من ضحايا الاتجار بالبشر لأسرهم فى معسكرات اللاجئين

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:30 م
السودان: تسليم 80 طفلا من ضحايا الاتجار بالبشر لأسرهم فى معسكرات اللاجئين الشرطه السودانيه
(أ ش أ)
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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب وتجارة البشر بالسودان، اليوم الجمعة، تسليمها 80 طفلاً من الأطفال المحررين من عصابات الإتجار بالبشر، لأسرهم بمعسكرات اللاجئين وأماكن إقامتهم، إلى جانب إعادة دمج عدد كبير منهم.

وقال نائب رئيس اللجنة إسماعيل تيراب -فى تصريح صحفي- "إن وحدة متابعة الأسر ما زالت تبحث عن أسر ضحايا الأطفال المتبقين الذين لم يتم الوصول لذويهم حتى الآن".

وأكد التزامهم بتنفيذ مصلحة الأطفال بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى لرعاية الطفولة، لافتا إلى توفير عمليات الرعاية الطبية وتقديم الغذاء لهؤلاء الأطفال بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية، منوها إلى تقديم الجناة الخاطفين للعدالة، حيث تجرى محاكمتهم .

يذكر أن الأمم المتحدة رفعت الشهر الماضى اسم السودان من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال.

 


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