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السفير اليابانى بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير سيلعب دورا فعالا فى تعزيز السياحة

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:05 م
السفير اليابانى بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير سيلعب دورا فعالا فى تعزيز السياحة السفير اليابانى لدى القاهرة
كتب: هانى محمد
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نظمت سفارة اليابان بالقاهرة ورشة عمل عن التسويق والترويج للمتحف المصرى الكبير وهضبة الأهرام لتنشيط السياحة المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الآثار المصرية.

وشارك فيها ما يقرب من 100 شخص، وبحضور أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، والبروفيسور تادايوكى هارا، الأستاذ المشارك وزميل البحوث فى كل من معهد الدراسات السياحية وكلية روزين لإدارة الضيافة، بجامعة سنترال فلوريدا، وتاكيهيروا كاجاوا، سفير اليابان لدى مصر، والدكتور طارق توفيق، المدير العام لمشروع المتحف المصرى الكبير بالإضافة إلى لفيف من المسؤولين والخبراء المصريين واليابانيين.

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وقال السفير كاجاوا، إن المتحف المصرى الكبير- والذى يتم إنشاءه حاليًا بالتعاون مع اليابان- لديه إمكانات كبيرة لتعزيز السياحة فى مصر متوقعًا بأن المتحف المصرى الكبير سيلعب دورًا فعالًا فى تعزيز السياحة المصرية من خلال التخطيط الموجه نحو جذب المزيد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم.

كما أكد الدكتور طارق توفيق، أن المتحف المصرى الكبير قد بدأ خطوة جديدة مع إطلاق المناقصة الدولية لاختيار الشركة التى ستقوم بإدارة مرافق المتحف بما يتوافق مع فنون الضيافة.

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وبدوره أكد أحمد يوسف، أنه لا ينبغى اعتبار المتحف المصرى الكبير مجرد متحف ضخم، بل سيكون مركزًا لتقديم الثقافة المصرية إلى أجزاء أخرى من العالم.

وقدم البروفيسور هارا محاضرة، ركز خلالها على كيفية تحسين قيمة الأصول السياحية فى مصر. كما أبرز أهمية تقديم الخدمات بطابع يتميز بالضيافة، أو كما جاء على لسانه "الإيرادات يمكن خلقها من خلال خلق الذكريات الرائعة".

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وعقب محاضرة البروفيسور هارا، أقيمت حلقة نقاشية عن استراتيجيات التسويق وإدارة فنون الضيافة من أجل زيادة جاذبية المواقع السياحية لكل من المتحف المصرى الكبير وهضبة الأهرام.

وقد استمتع الحاضرون بالنقاشات المثمرة عن تحسين إدارة فنون الضيافة والموضوعات المتعلقة بالمتحف المصرى الكبير، والتى تعتبر مثالًا عن اهتمام الجانب اليابانى بالتعاون للمساعدة فى تحسين صناعة السياحة بمصر.


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