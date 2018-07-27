الزراعة: لم يتم رصد حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بأسيوط.. فيديو

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار حمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بمحافظة أسيوط، تواصل المركز مع وزارة الزراعة والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنه لم يتم رصد ظهور أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى داخل محافظة أسيوط، كما أنه لم يتم تلق أى بلاغات من الأهالى حول هذا الشأن، مشددة على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة، أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تجوب بشكل مستمر جميع قرى ومراكز المحافظة لاستكمال حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدى، وهى نفس المهام التى تقوم بها كافة مديريات الطب البيطرى بجميع محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.