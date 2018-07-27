video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 04:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: لم يتم رصد حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بأسيوط.. فيديو

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:50 ص
الزراعة: لم يتم رصد حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بأسيوط.. فيديو ارشيفية
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
 
قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار حمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى بمحافظة أسيوط، تواصل المركز  مع وزارة الزراعة والتى نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أنه لم يتم رصد ظهور أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات والمواشى داخل محافظة أسيوط، كما أنه لم يتم تلق أى بلاغات من الأهالى حول هذا الشأن، مشددة على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
 
وأضافت الوزارة، أن مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تجوب بشكل مستمر جميع قرى ومراكز المحافظة لاستكمال حملات التحصين ضد مرض الجلد العقدى،  وهى نفس المهام التى تقوم بها كافة مديريات الطب البيطرى بجميع محافظات الجمهورية بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تنفى التحقيق مع موانئ دبى العالمية بالسخنة لتأخير الإفراج الجمركى.. فيديو

فيديو.. الخارجية توضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات ضحايا العنف

فيديو.. وزارة النقل: لا تأجيل لمشروع كهربة إشارات خط القاهرة - الإسكندرية

حمي الثلاثة ايام

الزراعة

تقرير الشائعات

مجلس للوزراء

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة