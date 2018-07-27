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"الزراعة" تنفى وجود ديدان داخل اللحوم المباعة عند الجزارين بالأسواق

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:54 ص
"الزراعة" تنفى وجود ديدان داخل اللحوم المباعة عند الجزارين بالأسواق لحوم - ارشيفية
كتبت هند مختار
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أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، انه ضوء ما تم تداوله من صور لوجود ديدان داخل اللحوم المباعة عند الجزارين بالأسواق"، تواصل المركز مع وزارة الزراعة، والتى نفت ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة وليست سوى شائعة مغرضة لإثارة البلبلة قبيل عيد الأضحى.
 
وشددت الوزارة على وجود رقابة صارمة على اللحوم المباعة بالأسواق سواء كانت مستوردة أو بلدى؛ حيث إنه فى حالة اللحوم المستوردة فيتم فحص تلك اللحوم من ثلاث جهات هى وزارة الزراعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ موضحة أنه إذا تم الكشف عن عدم صلاحية تلك اللحوم فيتم استبعادها فورا ومنعها من دخول البلاد.
 
كما أوضحت الوزارة، أنه فى حالة اللحوم البلدى فيتم الذبح بالمجازر والكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وإذا ثبت عكس ذلك يتم إعدامها فورا. 
 
 

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