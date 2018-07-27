"الزراعة" تطرح 54 قطعة للبيع بالمزاد العلنى

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية عن بيع عدد 54 قطعة إراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح للبيع بالمزايدة العلنية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات وبيانها كالآتى:

عدد ( 16 ) قطعة ارض فضاء بمناطق ملوى - العدوى - مطاي بمديرية المنيا للإصلاح الزراعي

عدد ( 22 ) قطعة ارض فضاء بمناطق بيلا - الحامول - بمديرية كفرالشيخ للإصلاح الزراعي

عدد ( 9 ) قطعة ارض فضاء بمناطق منيا القمح - بلبيس - الزقازيق – انشاص بمديرية الشرقية للإصلاح الزراعي

عدد ( 5 ) قطعة ارض فضاء بمناطق اشمون – بركة السبع - قويسنا بمديرية المنوفية للإصلاح الزراعي

عدد ( 3 ) قطعة ارض فضاء بمناطق الرحمانية – حوش عيسى بمديرية البحيرة للإصلاح الزراعي