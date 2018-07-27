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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:06 م
خالد صلاح
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"الزراعة" تطرح 54 قطعة للبيع بالمزاد العلنى

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:53 ص
"الزراعة" تطرح 54 قطعة للبيع بالمزاد العلنى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة المالية ممثلة فى هيئة الخدمات الحكومية  عن بيع عدد 54 قطعة إراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح للبيع بالمزايدة العلنية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات وبيانها كالآتى:  
عدد ( 16 ) قطعة ارض فضاء بمناطق ملوى - العدوى - مطاي بمديرية المنيا للإصلاح الزراعي 
عدد ( 22 ) قطعة ارض فضاء بمناطق بيلا - الحامول - بمديرية كفرالشيخ للإصلاح الزراعي 
عدد ( 9 ) قطعة ارض فضاء بمناطق منيا القمح - بلبيس - الزقازيق – انشاص بمديرية الشرقية للإصلاح الزراعي 
عدد ( 5 ) قطعة ارض فضاء بمناطق اشمون – بركة السبع - قويسنا بمديرية المنوفية للإصلاح الزراعي 
عدد ( 3 ) قطعة ارض فضاء بمناطق الرحمانية – حوش عيسى بمديرية البحيرة للإصلاح الزراعي 
 
وقال حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بان البيع بالمزاد العلني الذى تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مستمر تباعا لحين الانتهاء من الأراضي المعروضة للبيع  وتقام جلسة المزاد بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط وتبدا الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 ش دكتور محمد حامد فهمى - الدقي – قيمة كراسة الشوط 200 جنية ، وتم تقدير جميع المساحات المباعة من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
 

 


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