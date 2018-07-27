"الزراعة": ارتفاع مساحات الذرة الشامية المنزرعة لـ2.5 مليون فدان

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان، منذ بدء موسم الزراعات الصيفية وحتى 24 من الشهر الحالى.

وأكد التقرير، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه، أنه المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونًا و710 ألف فدان، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 840 ألف فدان، وجارى حصر المساحات المنزرعة من قبل مديريات الزراعة.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك لجان فنية مشكلة من قبل الخدمات الزراعية تواصل عملها بحملات مكثفة وخاصة على زراعات الذرة للتعرف على مشاكل المزارعين وحلها وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج .

وأضاف الشناوى، إن جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الصيفية متوافرة بالجمعيات الزراعية، وهناك حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا أيضًا من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لرصد حالة الآفات بجميع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى وخاصة القطن .