video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة": ارتفاع مساحات الذرة الشامية المنزرعة لـ2.5 مليون فدان

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 ص
"الزراعة": ارتفاع مساحات الذرة الشامية المنزرعة لـ2.5 مليون فدان الذرة الشامية - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان، منذ بدء موسم الزراعات الصيفية وحتى 24 من الشهر الحالى.

 

 وأكد التقرير، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخه منه، أنه المساحات المنزرعة بالذرة البيضاء بلغت مليونًا و710 ألف فدان، والذرة الصفراء بلغت المساحات المنزرعة 840 ألف فدان، وجارى حصر المساحات المنزرعة من قبل مديريات الزراعة.

 

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك لجان فنية مشكلة من قبل الخدمات الزراعية تواصل عملها بحملات مكثفة وخاصة على زراعات الذرة للتعرف على مشاكل المزارعين وحلها وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج .

 

وأضاف الشناوى، إن جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الصيفية متوافرة بالجمعيات الزراعية، وهناك حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا أيضًا من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لرصد حالة الآفات بجميع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى وخاصة القطن .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة بمؤتمر " عموم أفريقيا ":" لو بيننا عبدالناصر ومانديلا لكانا سعداء "

صور.. الزراعة: محافظ الجيزة يكرم قناة مصر الزراعية لدورها بمبادرة عايزين نتعلم

وزارة الزراعة

الذرة الشامية

الخدمات الزراعية

الذرة الصفراء

مكافحة الآفات




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة