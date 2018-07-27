الحكومة تنفى التحقيق مع موانئ دبى العالمية بالسخنة لتأخير الإفراج الجمركى

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإجراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيقاً مع موانئ دبي العالمية بالسخنة بشأن تأخير الإفراج الجمركى للشحنات داخل الميناء الذى تديره الهيئة، تواصل المركز مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، والذى نفى صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أن الهيئة لم تجر أية تحقيقات مع موانئ دبى والتى تعد مشغلا رئيسيا لميناء السخنة الذى يتبع الهيئة الاقتصادية، مشدداً على تضافر الجهود بين موانئ دبى العالمية مع الهيئة الاقتصادية فى تطوير الميناء وتوسعة ساحات التداول وتنمية العمل داخل الميناء بما يحقق الرضا الكامل لكافة العملاء.

وفى السياق ذاته، أكد الفريق مهاب مميش على سعى الهيئة الدائم وحرصها الدوؤب على الأخذ في الاعتبار أى شكاوى أو ملاحظات للمتعاملين مع ميناء السخنة وكافة الموانئ التابعة لها، مشدداً على أن الهيئة لا تتوانى عن أداء مهامها و تسعى جاهدةً من أجل تحديث الخدمات المقدمة داخل موانئها لتحويلها إلى موانئ محورية تخدم المنطقة والعالم بأسره وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومى، مضيفاً أن المشكلات التى قد تتعرض لها الموانئ المصرية هة مشكلات طبيعية تواجه أى ميناء بالعالم.