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الحكومة اللبنانية: نثق فى اتخاذ الحريرى القرارات الصائبة خلال تشكيل الحكومة

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:45 م
الحكومة اللبنانية: نثق فى اتخاذ الحريرى القرارات الصائبة خلال تشكيل الحكومة سعد الحريرى
أ ش أ
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أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الصحة اللبنانى غسان حاصباني، عن ثقته فى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، سيتخذ القرارات الصائبة فى شأن تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن حزب القوات اللبنانية لم يرفع سقف مطالباته فى التشكيل الحكومى المرتقب، كما أنه لا يعرقل عملية التشكيل.

وأشار حاصبانى - فى تصريحات عقب لقائه بالبطريرك المارونى الكاردينال بشارة بطرس الراعى فى المقر البطريركى فى بكركى - إلى أن تشكيل الحكومة هو أمر فى يد رئيس الوزراء المكلف، وأن حزب القوات اللبنانية طرح تواجده فى الحكومة من منطلق الشراكة الفعلية القائم على التمثيل الفاعل وليس من مبدأ المحاصصة.

وأوضح أن هناك العديد من العوامل التى تقف أمام سرعة تشكيل الحكومة، ولكنها جميعا قابلة للحل إذا وضعت فى نصابها الصحيح، مؤكدا أن رئيس الوزراء سعد الحريرى ورئيس الجمهورية ميشال عون، سيبذلان الجهد المطلوب لتذليل كل هذه العقبات.

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع اللبنانى يعقوب الصراف، إن الأوضاع فى بلاده تظل مستقرة على الرغم مما يدور حوله من أزمات واضطرابات، مشددا على أنه لا نية للبنان فى الاعتداء على أحد، فى الوقت الذى تقوم فيه إسرائيل "باستباحة سيادة الدولة اللبنانية يوميا وفى شكل فاضح".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير "الصراف" لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان بيرنيل كارديل، حيث قام وزير الدفاع اللبنانى بإطلاع ممثلة الأمين العام على انعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع الداخلية اللبنانية، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين تدريجيا إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة، وتبدل نظرة المجتمع الدولى حيال هذه العودة.

وتطرقت المناقشات إلى البحث فى نتائج مؤتمر (روما 2) لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، خاصة فى ما يتعلق بالالتزامات الفرنسية لدعم الجيش اللبنانى بالطائرات المروحية القتالية، والاتفاق الثلاثى المزمع إبرامه مع قبرص واليونان المتعلق بالإنقاذ البحري.

 


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