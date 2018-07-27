الجيش السورى يسيطر على 26 بلدة بريف درعا الغربى

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أوردت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة أن القوات السورية سيطرت على 26 بلدة فى منطقة حوض اليروموك بريف درعا الغربى.

ونقلت القناة عن مصادر سورية - لم تسمها - القول "إن القوات السورية تمكنت من السيطرة على معظم القرى الخاضعة لما يسمى بجيش خالد بن الوليد الموالى لتنظيم داعش الإرهابى، ولم يتبق له سوى سبع قرى فقط فى المنطقة".



وأضافت أن الطائرات الحربية والمروحية تواصل قصفها لمواقع التنظيم المتبقية له فى حوض اليرموك، وسط انهيارات متسارعة لمسلحيه فى المنطقة مع تقدم للقوات النظامية.



وفى محافظة حلب، أشارت المصادر إلى أن أحد فصائل المعارضة المدعومة من تركية شنت حملة دهم واعتقالات واسعة فى قرية " قجآباد " التابعة ناحية جندريس فى ريف عفرين.