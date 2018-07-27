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الجمعة، 27 يوليه 2018 11:47 م
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الجمعية الكويتية للإغاثة تطلق قافلة مساعدات لنازحى الحديدة اليمنية

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:15 م
الجمعية الكويتية للإغاثة تطلق قافلة مساعدات لنازحى الحديدة اليمنية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
(أ ش أ)
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أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة، اليوم الجمعة، انطلاق قافلة اغاثة عاجلة لإغاثة النازحين من محافظة الحديدة اليمنية، ضمن حملة (الكويت بجانبكم)؛ وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية.

وقالت الجمعية - فى بيان صحفى - إن هذه القافلة تعد بداية مرحلة جديدة من سلسلة قوافل الاغاثة لمحافظة الحديدة اليمنية والنازحين منها، موضحة أنها تضم 13 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإيواء لأكثر من 10 آلاف نازح.

وأضافت أن وفد الجمعية فى اليمن سيقوم بتوزيع المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء على النازحين من الأسر اليمنية المتضررة فى الساحل الغربى من اليمن، والذين يتمركزون فى مراكز ومخيمات النزوح

 


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