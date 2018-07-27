"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

كتب محمود طه حسين

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم إدراج أى كتب مستوى رفيع ضمن قائمة صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقا لنظام التعليم الجديد.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات، أكدت فيه أنه على جميع المديريات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية ، وجميع مسئولى المدارس الرسمية لغات والتعليم الخاص، أنه وفقا لنظام التعليم الجديد، فقد تقرر عدم إدراج أي كتب مستوى رفيع ضمن قائمة صفوف رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطاب عاجل وهام وعلى الجميع تنفيذه.