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"التعليم العالى": إجراء 1000 عملية لمرضى قوائم الانتظار خلال 20 يوما

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:45 م
"التعليم العالى": إجراء 1000 عملية لمرضى قوائم الانتظار خلال 20 يوما الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
آية دعبس
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وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، إلى مقر معهد القلب، وذلك للتأكد من تلقى المرضى به للخدمة الطبية على أكمل وجه، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة.
 
وتأتى هذه الجولة، بعد جولة وزيرة الصحة بمعهد الرمد التذكارى، و تزامناً مع اعلان الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن يوم الجمعة هو يوم " العطاء" حيث ستعمل كافة مستشفيات الهيئة بكامل طاقتها بجميع فرقها الطبية لانهاء جميع الحالات المحولة إليها عبر الموقع الإلكترونى والخط الساخن من خلال غرفة العمليات المركزية لمرضى قوائم الانتظار.
 
ومن جانبه، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، الشكر، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدا أن معهد القلب يعد فخرا لكافة الفرق العاملة به، حيث يعمل على مدار 24 ساعة، ويؤدى أكثر من 13 ألف عملية قسطرة سنويا، مشيرا إلى أن المعهد يشارك في مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفى منعقد بمقر معهد القلب بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة،أإنه وجه كافة رؤساء الجامعات وكليات الطب بضرورة تقديم كافة الدعم، لمساعدة وزارة الصحة، حيث تم إجراء 88 عملية قلب مفتوح، 490 حالة قسطرة 6 حالات زراعة كبد، وتغيير مفاصل حوالى 120، بالإضافة الى 73 عملية مخ وأعصاب، لافتا أنه منذ 6 يوليو الجارى وحتى الآن تم إجراء 1000 عملية جراحية من مرضى بقوائم الانتظار، مما يعنى خلال 20 يوما، وذلك للقضاء على قوائم الانتظار خلال 6 أشهر.
 
وأكد أنه استكمالا للمنظومة جارى عمل منصة الكترونية تمكن المستشفيات الجامعية من التواصل مع بعضهما، لربطهما والاطلاع على الأماكن المتاحة لدى كل منهم، مؤكدا أن البداية مبشرة، وتدل على وجود نية صافية، لتحقيق الهدف المرجو من المبادرة، ولا ينقصنا شئ سوى التكامل سويا.

 


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معهد القلب

التعليم العالي




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