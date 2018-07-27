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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:05 م
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"التضامن" تناشد مستفيدى الضمان من ذوى الإعاقة بأسوان التقدم للقومسيون الطبى

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:10 م
"التضامن" تناشد مستفيدى الضمان من ذوى الإعاقة بأسوان التقدم للقومسيون الطبى نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية
كتب مدحت وهبة
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أهابت وزارة التضامن الاجتماعى بمستفيدى المساعدات الضمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة بمحافظة أسوان، التوجه إلى لجان القومسيون الطبى بالمجالس الطبية المتخصصة والموجودة بالمناطق الأتية "كومومبو ونصر النوبة وأسوان وإدفو"، حتى نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعيه فى تصريحات اليوم، أنه فى إطار تنقية المستفيدين من الدعم النقدى والمساعدات الضمانية  يجرى حاليا إعادة الكشف على المستفيدين من الأشخاص ذوى الإعاقة لضمان نزاهة الحصول على الدعم والا يتسرب الدعم المخصص للأشخاص ذوى الاعاقة لمن لايستحق.

وأضافت "القباج"، إن محافظة أسوان بها 52 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعى منهم 38500 من الأشخاص ذوى الإعاقة، وبالرغم من إتاحة فرص الكشف بالقومسيون الطبى المميكن فى عدة مراكز إلا أن من تقدموا حتى الآن للكشف وقياس درجة الإعاقة لم يتجاوز عددهم 13 ألف مستفيد أى أقل من الثلث، ووفقا للقواعد المنظمة لعملية التنقية سيتم استبعاد من لم يتقدم للقومسيون الطبى بنهاية هذا الشهر.
 


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التضامن

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