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"التايمز": الاتحاد الأوروبى منقسم على صفقة التجارة مع ترامب

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:34 م
"التايمز": الاتحاد الأوروبى منقسم على صفقة التجارة مع ترامب الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتب: هانى محمد
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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمام المزارعين الأمريكيين، انتصاره بالحصول على هدنة فى النزاعات التجارية مع أوروبا، وتعهد بتشكيل جبهة موحدة مع الاتحاد الأوروبى والالتحاق بالصين.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبى منقسم بخصوص هذه الهدنة، حيث رحبت بريطانيا وألمانيا بالاتفاقية واعتبارها انفراجة من الممكن أن توفر ملايين الوظائف، أما الغضب كان من نصيب باريس وسط مخاوف من أن تترك فرنسا مفتوحة أمام غزو الطعام الأمريكى وتدمير صناعة فرنسا الزراعية.

وكانت واشنطن والمفوضية الأوروبية نزعتا الأربعاء فتيل الأزمة التى نجمت عن فرض رسوم جمركية أمريكية، وأعلنتا رغبتهما فى إلغاء كل الرسوم الجمركية، وكذلك سلسلة قرارات فى قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.


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