الاحتلال الإسرائيلى يعيد فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه ساعات

أ ف ب

أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فتح أبواب المسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة، بعد أن طوقت المكان لساعات، إثر اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقامت شرطة الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد القبلى بالسلاسل الحديدية، كما أغلقت الأبواب الرئيسية للحرم الشريف بعد انتهاء صلاة الظهر وطردت المصلين والاعتداء عليهم.

واحتلت إسرائيل الشطر الشرقى من القدس عام 1967 ثم أعلنت عام 1980 القدس بشطريها "عاصمة أبدية" لها فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.