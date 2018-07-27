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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:41 م
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الأمن العام يضبط 123 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:34 م
الأمن العام يضبط 123 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية، وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 108 متهم وبحوزتهم 123 قطعة سلاح ناري.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 


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